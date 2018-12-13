ФСБ России выявила подпольную сеть по финансированию терроризма
Федеральная служба безопасности раскрыла деятельность подпольной сети, участники которой занимались сбором средств для террористических группировок. Речь идет, в частности, о запрещенных в России экстремистских организациях "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра".
По данным следствия, используя банковские карты злоумышленники перечислили на счета боевиков не менее 38 миллионов рублей. Эти средства пошли на финансовое обеспечение материально-технических подразделений террористов, а также на подготовку и совершение терактов.
Следователи и ФСБ раскрыли подпольную сеть финансирования терроризма.
В рамках расследования правоохранители допросили более 20 свидетелей и провели обыски в ряде квартир и домов на территории Москвы, Подмосковья, Ингушетии, Дагестана и Чеченской Республики. Так были обнаружены те самые банковские карты, технические средства для передачи данных, а также запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности.
По подозрению в финансировании террористов задержаны семь человек - все выходцы из республик Северного Кавказа. В ближайшее время будет решен вопрос о вынесении им меры пресечения, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Ранее "КП" писала о том, что только в 2018 году сотрудники ФСБ задержали более 230 террористов на территории России. При этом силовикам удалось нейтрализовать 10 главарей группировок.