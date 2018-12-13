Курс доллара опустился до 66 рублей

13 Дек. 10:41 2018-12-13T10:57:01+03:00

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Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, он достиг отметки 66,32 рубля.

По данным Московской биржи, курс евро уменьшился на 13 копеек и составил 75,4 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии понизился на 0,1% и установился на отметке 2367,67 пункта.

Индекс РТС упал на 0,1% и составил 1124,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сбербанк России спрогнозировал ухудшение прогноза по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы. Вице-президент, директор департамента стратегии и развития финансового конгломерата Екатерина Латыпова поделилась данными в отчете.

Согласно исследованию, в ближайшие два года доллар будет торговаться на уровне 65-70 рублей.