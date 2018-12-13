2018-12-13T10:57:01+03:00
Экономика

Курс доллара опустился до 66 рублей

Курс евро снизился до 75,4 рубля
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Курс доллара опустился до 66 рублей.Курс доллара опустился до 66 рублей.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, он достиг отметки 66,32 рубля.

По данным Московской биржи, курс евро уменьшился на 13 копеек и составил 75,4 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии понизился на 0,1% и установился на отметке 2367,67 пункта.

Индекс РТС упал на 0,1% и составил 1124,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сбербанк России спрогнозировал ухудшение прогноза по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы. Вице-президент, директор департамента стратегии и развития финансового конгломерата Екатерина Латыпова поделилась данными в отчете.

Согласно исследованию, в ближайшие два года доллар будет торговаться на уровне 65-70 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24