СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-13T11:07:16+03:00

Число жертв в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции возросло до шести Фото: REUTERS

Погибшему было 23 года

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На юге-фостоке Франции, в Авиньоне в ночь на 13 декабря погиб еще один протестующий во время протеста "желтых жилетов", на мужчину наехал грузовик. Об этом сообщил телеканал LCI.

ЧП произошшло около полуночи на кольцевой развязки недалеко от Авиньона. Полиция задержала 26-летнего водителя грузовика. Погибшему было 23 года.

В конечном итоге, в ходе протестов "желтых жилетов" погибло шесть человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что более шести тысяч пользователей Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во Франции.

Помимо этого, акционеры опубликовали манифест с требованиями о том, чтобы Франция покинула состав ЕС и НАТО.

11 декабря президент Франции Эммануэль Макрон ввёл в стране чрезвычайное положение из-за того, в ряде французских городах уже полтора месяца продолжаются массовые митинги движения «Жёлтых жилетов».