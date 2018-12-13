2018-12-13T10:51:53+03:00
Общество

В Театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа

Нет такого происшествия и в сводках полиции
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа.В Театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром в четверг, 13 декабря, в некоторых СМИ появилось сообщение об обнаружении трупа мужчины в московском Театре сатиры. Якобы, погибшему 48 лет, а что стало причиной его гибели - сейчас выясняет полиция. Однако в криминальные сводки данный случай не попал.

- В сводках нет информации о таком происшествии, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Возможно, случай просто не криминальный и бедняга умер, к примеру, от остановки сердца. Но, как оказалось, никакого трупа в театре вовсе не было. Новость там считают неудачной шуткой.

- У нас все живы. Ничего не случилось и никаких трупов не было, - сообщили "Комсомолке" официальные представители театра.

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