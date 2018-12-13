2018-12-13T11:20:53+03:00
Политика

Володин объяснил решение Европарламента по «Северному потоку-2» давлением США

Спикер Госдумы видит в сложившейся ситуации примеры недобросовестной конкуренции
Ася РОМАНЧУК
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Вячеслав Володин прокомментировал решение Европарламента по "Северному потоку-2"Вячеслав Володин прокомментировал решение Европарламента по "Северному потоку-2"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вячеслав Володин прокомментировал решение Европарамента по проекту «Северный поток-2». По словам спикера Госдумы, все что произошло является следствием давления США. Резолюция, призывающая к прекращению реализации проекта, является примером недобросовестной конкуренции.

Проект является экономически выгодным для всех европейских стран и отказаться от него могут только из-за опасения санкций со стороны США. Конгресс неоднократно высказывался в адрес компаний-участниц строительства «Северного потока -2».

Сейчас по дну Балтийского моря проложено более 300 километров трубопровода, который соединит Россию и Германию. Это даст возможность доставлять газ европейским потребителям в обход Украины.

Именно данный пункт вызывает большие опасения со стороны Киева и Вашингтона. Если Незалежная лишится транзита, то это может привести экономику страны в упадок.

- Это недобровестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики. Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо, — отметил спикер Госдумы РФ в интервью агентству «Интерфакс».

В Госдуме также обратили внимание на попытку Европарламента отстаивать конкретные интересы некоторых государств, пишет ФАН.

Накануне Европарламент принял решение отклонить проект "Северный поток-2". По мнению парламентариев, Украина играет ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу для европейской энергобезопасности.

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