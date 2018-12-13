Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-13T11:06:36+03:00

Сценарист также рассказал о работе над приквелом к популярному сериалу, снятому по его книгам

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Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени" и подвести события сериала "Игра престолов" к логичному завершению.

"Я вернулся в свою крепость одиночества, вернулся обратно в Вестерос. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", – написал Мартин в своем блоге.

Он напомнил, что в скором времени на экраны выйдет последний сезон полюбившейся всем "Игры престолов", а также сообщил о работе над приквелом к сериалу, рабочее название которого "Долгая ночь". В настоящий момент идет подбор актеров на главные роли. При этом параллельно составляется программа других телешоу.

"Зима - это не единственное, что грядет", - подытожил сценарист, сделав отсылку к родовому девизу Дома Старк.

Напомним, что завершающий 8 сезон "Игры престолов" выйдет на экраны в апреле 2019 года и будет состоять из шести серий продолжительностью около 90 минут каждая.

Сайт kp.ru писал о том, что уже сейчас известно о грядущей смерти одного из персонажей телешоу - карлика Тириона Ланнистера. Об этом рассказал Питер Диклэйдж, играющий его роль.