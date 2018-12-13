2018-12-13T11:45:47+03:00
Политика

Лавров и глава МИД Палестины обговорят ближневосточное урегулирование 21 декабря

Министры затронут палестино-израильские отношения
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главы МИД России Сергей ЛавровГлавы МИД России Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главы МИД России и Палестины Сергей Лавров и Риядом аль-Малики во время встречи в Москве 21 декабря обсудят вопросы ближневосточного урегулирования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министры также коснутся ситуации, которая складывается на палестино-израильской границе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС.

«Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - заявили в пресс-службе армии Израиля.

12 декабря пресс-секретарь ХАМАСа (антиизраильское «Исламское движение сопротивления», правящее в секторе Газа - Ред.) Абдулатив Алкану заявил о начале третьей интифады (вооружённая борьба палестинцев против Израиля).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова заявила, что Россия готовит зеркальный ответ на санкции Литвы
Российский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистов
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе
Москва настроена на конструктивный диалог с Ереваном после парламентских выборов
Австрия обвиняет российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови
Володин объяснил решение Европарламента по «Северному потоку-2» давлением США
МИД РФ потребовал немедленного освобождения Марии Бутиной
Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»
Кокорин рассказал, как встретит Новый год в СИЗО
Число жертв в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции возросло до шести
В Театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа
Курс доллара опустился до 66 рублей
Россияне рассказали, что загадают на Новый год под бой курантов
ФСБ России выявила подпольную сеть по финансированию терроризма
Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства
Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами
Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре
Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов
Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры
Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер
Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента