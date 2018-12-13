Лавров и глава МИД Палестины обговорят ближневосточное урегулирование 21 декабря

13 Дек. 11:22 2018-12-13T11:45:47+03:00

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Главы МИД России и Палестины Сергей Лавров и Риядом аль-Малики во время встречи в Москве 21 декабря обсудят вопросы ближневосточного урегулирования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министры также коснутся ситуации, которая складывается на палестино-израильской границе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС.

«Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - заявили в пресс-службе армии Израиля.

12 декабря пресс-секретарь ХАМАСа (антиизраильское «Исламское движение сопротивления», правящее в секторе Газа - Ред.) Абдулатив Алкану заявил о начале третьей интифады (вооружённая борьба палестинцев против Израиля).