СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-13T11:51:00+03:00

Москва настроена на конструктивный диалог с Ереваном после парламентских выборов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Москва настроена на конструктивный диалог с новым парламентом Армении, в том числе в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия с Арменией.

"Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет скоро сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", - сказала представитель МИД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых победил блок "Мой шаг", организованный сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна.