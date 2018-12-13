2018-12-13T11:47:56+03:00
Спорт

Австрия обвиняет российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови

Новые претензии западных правоохранителей к нашим спортсменам основаны на показаниях информатора WADA Григория Родченкова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Александр Логинов - российский биатлонистАлександр Логинов - российский биатлонистФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Полиция Австрии подозревает российских биатлонистов в осуществлении махинаций с переливанием крови в период чемпионата мира 2017 года. Об этом рассказал мастер спорта РФ Александр Логинов.

Он же сообщил, что все обвинения основаны опросе ста неназванных людей, а также на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

"Видимо для того, чтобы современному российскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты", - написал Логинов на своей странице в Instagram.

Биатлонист подчеркнул, что все выдвинутые в его отношении обвинения абсолютная ложь. Он также добавил, что никаких конкретных деталей дела австрийские правоохранители так и не предоставили.

"Хочу задать риторический вопрос - неужели российские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!", - написал Александр.

aleksandr_loginovaleksandr_loginov
Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ
2868 отметок «Нравится»435 комментариевInstagram

Напомним, что в полиция Австрии появилась на пороге расположения сборной РФ минувшей ночью 12 декабря и предъявили нашим спортсменам обвинения. Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на провокацию россияне продолжают участвовать в соревнованиях Кубка мира по биатлону.

Изучением обстоятельств дела в настоящий момент занимаются Союз биатлонистов РФ, МИД и Минспорт. Глава последнего ведомства Павел Колобков заявил, что подробности инцидента будут приведены позже. При этом он напомнил, что последние несколько лет организаторы соревнований и антидопинговых служб никаких претензий к россиянам не предъявляли.

"Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг- контролю", - цитирует ТАСС Колобкова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова заявила, что Россия готовит зеркальный ответ на санкции Литвы
Российский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистов
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе
Москва настроена на конструктивный диалог с Ереваном после парламентских выборов
Лавров и глава МИД Палестины обговорят ближневосточное урегулирование 21 декабря
Володин объяснил решение Европарламента по «Северному потоку-2» давлением США
МИД РФ потребовал немедленного освобождения Марии Бутиной
Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»
Кокорин рассказал, как встретит Новый год в СИЗО
Число жертв в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции возросло до шести
В Театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа
Курс доллара опустился до 66 рублей
Россияне рассказали, что загадают на Новый год под бой курантов
ФСБ России выявила подпольную сеть по финансированию терроризма
Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства
Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами
Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре
Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов
Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры
Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер
Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента