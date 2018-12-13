Австрия обвиняет российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови

13 Дек. 11:27 2018-12-13T11:47:56+03:00

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Полиция Австрии подозревает российских биатлонистов в осуществлении махинаций с переливанием крови в период чемпионата мира 2017 года. Об этом рассказал мастер спорта РФ Александр Логинов.

Он же сообщил, что все обвинения основаны опросе ста неназванных людей, а также на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

"Видимо для того, чтобы современному российскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты", - написал Логинов на своей странице в Instagram.

Биатлонист подчеркнул, что все выдвинутые в его отношении обвинения абсолютная ложь. Он также добавил, что никаких конкретных деталей дела австрийские правоохранители так и не предоставили.

"Хочу задать риторический вопрос - неужели российские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!", - написал Александр.

aleksandr_loginov Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ

Напомним, что в полиция Австрии появилась на пороге расположения сборной РФ минувшей ночью 12 декабря и предъявили нашим спортсменам обвинения. Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на провокацию россияне продолжают участвовать в соревнованиях Кубка мира по биатлону.

Изучением обстоятельств дела в настоящий момент занимаются Союз биатлонистов РФ, МИД и Минспорт. Глава последнего ведомства Павел Колобков заявил, что подробности инцидента будут приведены позже. При этом он напомнил, что последние несколько лет организаторы соревнований и антидопинговых служб никаких претензий к россиянам не предъявляли.

"Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг- контролю", - цитирует ТАСС Колобкова.