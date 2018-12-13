2018-12-13T11:32:25+03:00
Политика

В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе

По данным ведомства, украинские войска хотят организовать наступление на мариупольском направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские войска в ближайшие дни устроят вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. По данным министерства иностранных дел РФ, события будут разворачиваться на мариупольском направлении, а главной их целью станет организация наступления и захвата территорий Приазовья и выхода на границу с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

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