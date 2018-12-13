2018-12-13T12:11:55+03:00
Политика

В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе

По данным ведомства, украинские войска хотят организовать наступление на мариупольском направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направленииКиев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направленииФото: REUTERS
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Украинские войска в ближайшие дни устроят вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. По данным министерства иностранных дел РФ, события будут разворачиваться на мариупольском направлении, а главной их целью станет организация наступления и захвата территорий Приазовья и выхода на границу с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации необходимо президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы попытаться удержать неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов", - сообщила дипломат.

Она также подчеркнула, что при таком развитии событий лидер незалежной получит повод для продления военного положения и последующей отмены президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.

По мнению Захаровой, Соединенные Штаты только поощряют такие действия Порошенко, в то же время Россия примет ответные меры, если киевские власти не обеспечат безопасность российских дипломатов на Украине, передает ТАСС.

Стоит отметить, что сообщения о подготовке провокации ВСУ поступают не только из Москвы, но и от властей самопровозглашенных республик. Так, накануне в Донецке заявили, что уже в пятницу, 14 декабря, киевские власти могут применить против своих соотечественников химическое оружие.

Сайт kp.ru писал о том, что сначала украинские спецслужбы устроят теракт на территории хранилища с химикатами в Мариуполе, а уже потом используют это как повод для наступления.

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