В МИД РФ сообщили о подготовке Киевом вооруженной провокации в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-13T11:32:25+03:00

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Украинские войска в ближайшие дни устроят вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. По данным министерства иностранных дел РФ, события будут разворачиваться на мариупольском направлении, а главной их целью станет организация наступления и захвата территорий Приазовья и выхода на границу с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.