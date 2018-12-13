2018-12-13T12:01:09+03:00
Спорт

Российский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистов

В Австрии российских спортсменов обвиняют в допинговых нарушениях спустя два года после соревнований
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистовРоссийский МИД считает "дикой" ситуацию вокруг биатлонистовФото: REUTERS
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Мария Захарова, представитель российского МИД, считает дикими ситуацию и обвинения в адрес биталонистов в Австрии. В расположение сборной России по биатлону перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Спортсменов обвинили в допинговых нарушениях спустя два года после соревнований.

- Честно говоря, немножко диковаты сообщения из Австрии о том, что представители австрийской полиции ночью прибыли в расположение сборной России и вручили уведомление с обвинениями в употреблении допинга и так далее, - прокомментировала Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что не понимает " какие традиции возраждаются в Европе, чтобы ночью врываться к спортсменам накануне важных мероприятий и создавать угнетающую атмосферу для людей".

Она также обратила внимание и на тот факт, что документы для проведения подобных обвинительных действий были датированы 11 декабря, сообщает "РИА-Новости".

- Два дня австрийские полицейские где ходили?- возмутилась Мария Захарова.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что тренер сборной России по биатлону, Александр Касперович, назвал скандал вокруг биатлонистов "провокацией".

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