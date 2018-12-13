Захарова заявила, что Россия готовит зеркальный ответ на санкции Литвы

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-13T12:00:11+03:00

Ранее прибалтийское государство ввело ограничительные меры в связи с инцидентом в Керченском проливе

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Россия готовит зеркальный ответ на санкции, которые были введены Литвой в связи с инцидентом в Керченском проливе. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что любые действия, направленные против нашего государства, будут иметь свои последствия.

"Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ", - цитирует ТАСС представителя МИД.

Напомним, что 7 декабря Литва ввела в отношении России новые санкции, которые подразумевают установление запрета на въезд в страну для ряда наших соотечественников. Таким образом в Вильнюсе решили поддержать Киев.

Более того, несколько дней спустя литовский сейм принял антироссийскую резолюцию, в которой призвал европейские страны отключить Москву от системы межбанковских переводов SWIFT и усилить санкционное давление в целом, передает сайт kp.ru.