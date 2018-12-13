Первая леди США заявила, что Трамп каждый день борется за Америку

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-13T12:38:39+03:00

Супруга американского лидера старается давать ему честные советы, однако итоговое решение хозяин Белого дома всегда принимает сам

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Первая леди США Меланья Трамп рассказала, что её супруг всегда самостоятельно принимает решения и каждый день борется ради американского народа.

"Он боец. Он борется за Америку", - заявила экс-фотомодель в интервью телеканалу Fox News.

При этом она добавила, что старается давать Дональду Трампу честные советы. Иногда президент США прислушивается к супруге, иногда нет, но итоговое решение он всегда принимает сам с учетом всех последствий.

По мнению Меланьи, если бы сейчас ее муж собрался участвовать в новой гонке за пост главы государства, то он бы обязательно выиграл.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее первая леди США прокомментировала многочисленные посты своего супруга в Twitter. Меланья призналась, что порой не соглашается с написанным мужем в соцсетях и открыто говорит ему об этом.