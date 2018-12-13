2018-12-13T12:38:39+03:00
Политика

Первая леди США заявила, что Трамп каждый день борется за Америку

Супруга американского лидера старается давать ему честные советы, однако итоговое решение хозяин Белого дома всегда принимает сам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Меланья Трамп с супругом ДональдомМеланья Трамп с супругом ДональдомФото: REUTERS
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Первая леди США Меланья Трамп рассказала, что её супруг всегда самостоятельно принимает решения и каждый день борется ради американского народа.

"Он боец. Он борется за Америку", - заявила экс-фотомодель в интервью телеканалу Fox News.

При этом она добавила, что старается давать Дональду Трампу честные советы. Иногда президент США прислушивается к супруге, иногда нет, но итоговое решение он всегда принимает сам с учетом всех последствий.

По мнению Меланьи, если бы сейчас ее муж собрался участвовать в новой гонке за пост главы государства, то он бы обязательно выиграл.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее первая леди США прокомментировала многочисленные посты своего супруга в Twitter. Меланья призналась, что порой не соглашается с написанным мужем в соцсетях и открыто говорит ему об этом.

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