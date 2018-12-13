2018-12-13T12:48:25+03:00
Общество

Россия попросил Китай выделить слоты в аэропорту Хайкоу для вывоза туристов

В подготовке дополнительный рейсов участвует Ассоциация "Турпомощь"
Сакина НУРИЕВА
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Российские туристы в аэропорту КитаяРоссийские туристы в аэропорту КитаяФото: СОЦСЕТИ
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В четверг руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провёл встречу с представителями посольства КНР консулом Ци Шивэй и советником Лю Минчэ по вопросу российских туристов, застрявших на о. Хайнань из-за махинаций туроператора "Жемчужная река". Об этом говорится на сайте "Ростуризма".

Сафонов передал просьбу к Правительству КНР выделить слоты в аэропорту Хайкоу для дополнительных вывозных рейсов, которые организует Ассоциация "Турпомощь" для возврщения российских туристов, у которых нет на руках обратных авиабилетов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что туроператор “Жемчужная река” продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы. Из-за махинациЙ компании, более 1,5 тысяч туристов из России застряли на острове Хайкоу без обратных билетов в руках.

12 декабря исключил "Жемчужную реку" из единого федерального реестра туроператоров.

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