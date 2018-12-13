Российских силовиков обяжут платить алименты
Министерство юстиции России заявило, что подготовит изменения к положениям в КоАп, позволяющим военным и полицейским избегать наказания за неуплату алиментов.
Сути поправок в статье 2.5 и сроки их рассмотрения в Госдуме в ведомстве не уточнили.
Прежде за долги перед детьми силовики получали только дисциплинарные наказания. В Минюсте отметили, что в нынешней редакции закон позволяет военным и полицейским злоупотреблять своим положением.
- Проект подготовлен в целях совершенствования механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышения оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников,- прокомментировали в Минюст.
Для обычных граждан наказание за неуплату алиментов предполагает штраф в 20 тысяч рублей, административный арест на 15 суток или до 150 часов обязательных работ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуму внесен законопроект, лишающий должников по алиментам права на отсрочку в армии.