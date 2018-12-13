2018-12-13T13:16:09+03:00
Экономика

Сбербанк продолжит развивать программу "Спасибо" взамен кешбэка

К настоящему моменту российский конгломерат уже выплатил более 25 млрд рублей по системе бонусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк продолжит развивать программу "Спасибо"Сбербанк продолжит развивать программу "Спасибо"Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Сбербанк пока не планирует вводить систему кешбэка, то есть возврата на банковскую карту части реальных средств, затраченных на покупки. Вместе этого организация будет и дальше развивать свою бонусную систему "Спасибо". Такое заявление сделал глава российского конгломерата Герман Греф в ходе общения с сотрудниками по прямой линии.

"Мы не планируем пока переходить просто на кешбэк, потому что мы видим, что для банка нашего размера - это проблема с учетом маркетинговых механизмов, которые позволяют одно, а рекламируют другое", - сказал председатель правления.

При этом он подчеркнул, что к настоящему моменту банк заплатил уже более 25 млрд рублей по бонусной программе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в июле 2018 года Сбербанк запустил обновленную программу лояльности, которая должна мотивировать клиентов на переход от наличного расчета к безналичному.

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