Гитарист метал-группы Cannibal Corpse напал на полицейского с ножом

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-13T13:47:16+03:00

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Гитариста популярной американской метал-группы Cannibal Corpse Пэт О'Брайен задержала полиция после проникновения в дом своей соседки, нападения на нее и попытке ударить ножом одного из полицейских. Происшествие произошло во время пожара в доме музыканта.

Полицейские обнаружили в доме у гитариста огнеметы военного образца. К слову, соседей музыканта эвакуировали из соседних домов после обнаружения в доме музыканта оружия.

Само происшествие произошло в ночь на вторник, 11 декабря. Гитарист ворвался в дом к своей соседке и повалил ее на пол, пока в его доме бушевал пожар и горели многочисленные боеприпасы.

Через несколько минут на место инцидента приехали полицейские. Музыкант схватился за нож и попытался ударить им одного из сотрудников полиции. На следующий день, в среду, он представл перед судом. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч долларов и постановили пройти проверку на наличие наркотических веществ в организме.

Свидетель произошедшего отметил, что у музыканта были сильнейшие галлюцинации, потому что он говорил об "упоении" и жаловался на то, что его кто-то преследует.

Метал-группа Cannibal Corpse была основана в 1988 году. В дискографии коллектива 12 студийных альбомов. Группа считается самой коммерчески успешной группой жанра дэт-метал в мире.