Губерниев: Венский департамент по противодействию коррупции предъявил обвинение российским биатлонистам
Обвинение российским биатлонистам предъявил Венский департамент по противодействию коррупции. Об этом сообщил российский телеведущий и спортивный комментаттор Дмитрий Губерниев, выложив видео с соответствющим зявлением на своей странице в Instagram.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Австрии российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.
Тренер сборной России по биатлону Александр Касперович в эфире радио "Комсомольская правда" также прокомментировал ситуацию со спортсменами. Он назвал обвинения провокацией.
"Ни о чем сейчас разговор. Сегодня еще ничего не ясно. Могу в двух словах сказать: это однозначно провокация со стороны австрийской полиции", - сказал Касперович.
Кроме того, 13 декабря Австрия обвинила российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови.
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