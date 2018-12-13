2018-12-13T13:58:38+03:00
Спорт

Губерниев: Венский департамент по противодействию коррупции предъявил обвинение российским биатлонистам

Телеведущий выложил видео с заявлением на своей странице в Instagram
Сакина НУРИЕВА
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Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях Австрии против российских биатлонистовТелеведущий Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях Австрии против российских биатлонистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обвинение российским биатлонистам предъявил Венский департамент по противодействию коррупции. Об этом сообщил российский телеведущий и спортивный комментаттор Дмитрий Губерниев, выложив видео с соответствющим зявлением на своей странице в Instagram.

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Губерниев о предъявленных российским биатлонистам обвинениях
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Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Австрии российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Тренер сборной России по биатлону Александр Касперович в эфире радио "Комсомольская правда" также прокомментировал ситуацию со спортсменами. Он назвал обвинения провокацией.

"Ни о чем сейчас разговор. Сегодня еще ничего не ясно. Могу в двух словах сказать: это однозначно провокация со стороны австрийской полиции", - сказал Касперович.

Кроме того, 13 декабря Австрия обвинила российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови.

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