Губерниев: Венский департамент по противодействию коррупции предъявил обвинение российским биатлонистам

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-13T13:58:38+03:00

Телеведущий выложил видео с заявлением на своей странице в Instagram

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Обвинение российским биатлонистам предъявил Венский департамент по противодействию коррупции. Об этом сообщил российский телеведущий и спортивный комментаттор Дмитрий Губерниев, выложив видео с соответствющим зявлением на своей странице в Instagram.

guberniev_dmitry Губерниев о предъявленных российским биатлонистам обвинениях

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Австрии российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Тренер сборной России по биатлону Александр Касперович в эфире радио "Комсомольская правда" также прокомментировал ситуацию со спортсменами. Он назвал обвинения провокацией.

"Ни о чем сейчас разговор. Сегодня еще ничего не ясно. Могу в двух словах сказать: это однозначно провокация со стороны австрийской полиции", - сказал Касперович.

Кроме того, 13 декабря Австрия обвинила российских биатлонистов в махинациях с переливанием крови.