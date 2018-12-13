13 Дек. 14:17 2018-12-13T14:17:50+03:00

Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью Фото: REUTERS

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Катьяна Шойер, 25-летняя жительница Австралии, проснулась ночью с четырехметровым питоном в кровати и с помощью ведра и копья для ловли рыбы сама прогнала его.

Девушка из небольшого городка Порт Дуглас, штат Квинсленд, почувствовала странный холод на спине посреди ночи. Девушка обернулась и увидела рядом с собой огромного ромбического питона. По словам Шойер, в этот момент ее "сердце ушло в пятки".

Однако автралийка не стала паниковать: девушка взяла копье для ловли рыбы и с его помощью отнесла змею в мусорную урну. Как отметила девушка, питон весил около 20 килограммов!

- После этого я просто вернулась в кровать и не особо переживала. Я просто хотела унести его из комнаты, чтобы спокойно спать дальше, - прокомментировала австралийка.

Австралийка прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в кровать ночью.

На следующий день она взяла урну со змеей и отправилась в лес. Там он выпустила питона на волю, сообщает издание Daily Mail.

По словам девушку, она и ее друзья довольно часто натыкаются на змей, но ей впервые пришлось столкнуться с питоном "лицом к лицу".

- Должно быть, он заполз через заднюю дверь или окно. Не знаю, сколько он пробыл в комнате, пока я его не увидела. Но пока он не вернулся, и я надеюсь больше не встретиться с ним в постели, - отшутилась автралийка.

К слову, ромбические питоны-неядовитые змеи. Они водятся в основном в Новой Гвинее и Австралии. Длина их составляет от двух до четырех метров, а вес от 15 до 25 килограммов.