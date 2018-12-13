ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-13T14:16:17+03:00

Такое решение было принято после вступления в силу закона о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве двух стран

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Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество с ЦИК России. Об этом сообщает украинское издание «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной такого решения стало вступление в силу закона «О прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией».

«Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, подписанного 24 февраля 2000 г., что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению», - указано в сообщении.

Напомним, что 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе. 11 декабря его опубликовали в парламентской газете «Голос Украины» и 12 декабря он вступил в законную силу.

Договор о дружбе был подписан в 1997 году президентами Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Тогда стороны обязались уважать территориальную целостность друг друга, а также обоюдно оказывать всяческое содействие.