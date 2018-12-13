2018-12-13T14:24:40+03:00
Звезды

Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях

Кроме оперного певца в сюжете можно найти Веру Брежневу
Ася РОМАНЧУК
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Николай Басков оказался героем комиксовНиколай Басков оказался героем комиксовФото: Евгения ГУСЕВА
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Николай Басков не только талантливый певец, он еще и персонаж всемирно известных комиксов Marvel о супергероях. Российская звезда оказалась одним из персонажей вселенной комиксов.

В описании героя на сайте Marvel cinematic universe Wiki значится, что Николай родом из России.

Николай Басков стал героем комиксов Marvel ФОТО: https://twitter.com/AsgardianRiver

Николай Басков стал героем комиксов Marvel ФОТО: https://twitter.com/AsgardianRiver

«Николай Басков — оперный певец, который считается одним из величайших теноров, когда-либо существовавших в мире», — так характеризуется персонаж Баскова.

По сюжету, он пришел в один из самых горячих ночных клубов и активно флиртует с поклонницами. В какой-то момент исполнитель просит налить ему выбить. Алкоголь приносит официантка Наташа Романофф, которая работает под прикрытием, она агент S.H.I.E.L.D.

В комиксе, посвященном Черной вдове, также появляется певица Вера Брежнева, сообщает телеканал «360».

Кстати, в разное время в комиксах появлялись популярные российские персонажи. В базе «Википедии о комиксах Marvel» значится Баба-Яга и Борис Ельцин. Первая была лидером русской мафии Кощея, а заслуга первого российского президента в том, что он приветствует Тони Старка, который прибыл в Россию открывать завод.

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