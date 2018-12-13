2018-12-13T14:47:01+03:00
В мире

Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек

Двоих раненных госпитализировали в тяжелом состоянии
Сакина НУРИЕВА
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Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человекКоличество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человекФото: REUTERS
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Количество пострадавших при крушении скоростного поезда в турецкой Анкаре достигло 84 человек, 34 из них госпитализированы. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщил министр.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 13 декабря в Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим составом. Инцидент произошел в районе станции Маршандиз в западной части города, в семи километрах от центра. Тогда было известно лишь о четырех погибших и 43 пострадавших.

Известно, что поезд столкнулся с маневровым локомотивом, которого не должно было быть на путях. Кроме того, два вагона протаранили и обрушили опору надземного пешеходного перехода.

В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья

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