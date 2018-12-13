СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-13T14:31:33+03:00

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Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Указано, что в Подмосковье вводится административная ответственность за самовольную установку оборудования на фасадах объектов капитального строительства общественного назначения без согласования с администрацией муниципалитета.

Для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.

Также вводится предупреждение или штраф за установку ограждений на газонах или тротуарах, прилегающих к общественном местам, без согласования с муниципалитетом.

Граждане за такое нарушение должны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 8 до 10 тысяч рублей, а юридические лица от 20 до 80 тысяч рублей.