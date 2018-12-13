2018-12-13T14:54:17+03:00
В мире

Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда

В работе подозреваемых выявили недочеты, которые могли привести к катастрофе
Сакина НУРИЕВА
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Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поездаПолиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поездаФото: REUTERS
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Трое сотрудников "Государственных железных дорог Турции" были задержаны полицией в связи с расследованием дела о крушении скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, в работе подозреваемых выявлены недочеты, которые могли привести к катастрофе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в результате аварии в Анкаре пострадали 84 человека, 34 из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим составом 13 декабря. ЧП произошло в районе станции Маршандиз в западной части города, в семи километрах от центра. Ранее было известно лишь о четырех погибших и 43 пострадавших.

Известно, что скоростной поезд с маневровым врезался локомотивом, которого не должно было быть на путях. Кроме того, два вагона протаранили и обрушили опору надземного пешеходного перехода.

В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья

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