2018-12-13T14:48:42+03:00
В мире

Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех

Еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть мозга
Алена Басавина
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Количество жертв возросло до трехКоличество жертв возросло до трехФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число погибших во время стрельбы в Страсбурге увеличилось до трех. Еще у одного человека диагностировали смерть мозга. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона Гранд-Эст.

Ранее данную информацию сообщал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Глава ведомства уточнил, что пострадавшими числятся 12 человек. Сам злоумышленник до сих пор не пойман.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. С места преступления ему удалось сбежать.

Позже полиция смогла установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель по имени Шериф Шекатт. Поиски преступника продолжаются. Во Франции введен усиленный пограничный контроль.

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