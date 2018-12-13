Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Число погибших во время стрельбы в Страсбурге увеличилось до трех. Еще у одного человека диагностировали смерть мозга. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона Гранд-Эст.
Ранее данную информацию сообщал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Глава ведомства уточнил, что пострадавшими числятся 12 человек. Сам злоумышленник до сих пор не пойман.
Напомним, что 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. С места преступления ему удалось сбежать.
Позже полиция смогла установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель по имени Шериф Шекатт. Поиски преступника продолжаются. Во Франции введен усиленный пограничный контроль.