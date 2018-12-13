Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех

13 Дек. 14:48 2018-12-13T14:48:42+03:00

Еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть мозга

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Число погибших во время стрельбы в Страсбурге увеличилось до трех. Еще у одного человека диагностировали смерть мозга. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона Гранд-Эст.

Ранее данную информацию сообщал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Глава ведомства уточнил, что пострадавшими числятся 12 человек. Сам злоумышленник до сих пор не пойман.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. С места преступления ему удалось сбежать.

Позже полиция смогла установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель по имени Шериф Шекатт. Поиски преступника продолжаются. Во Франции введен усиленный пограничный контроль.