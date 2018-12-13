2018-12-13T15:18:39+03:00
Политика

В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

Данная проблема связана с тем, что из-за высокой стоимости эксплуатации кораблей их число было снижено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозыВ США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты рискуют столкнуться с острой нехваткой моряков в случае военной угрозы. Такие данные американского министерства транспорта приводятся в отчете Счетной палаты страны.

Согласно документу, государственному резервному флоту будет не хватать более 1,8 тыс. моряков. Это связано, прежде всего с тем, что из-за высокой стоимости эксплуатации американских кораблей их рентабельность на международном рынке упала, следовательно, снизилось и число судов, ходящих под флагом США.

"Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд", — передает телеканал RT со ссылкой на отчет.

Отмечается, что Минтранс уже приступил к разработке мер по привлечению гражданских моряков, а также созданию условий, повышающих финансовую эффективность флота. Между тем, целесообразность данных мер пока сложно оценить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам
Путин рассказал об интересе к генетике и искусственному интеллекте
Армия Израиля блокировала въезды и выезды из столицы Палестины
Полиция Турции задержала трех человек в рамках расследования дела о крушения поезда
Количество погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до трех
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за антенны
Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек
Николай Басков попал в комиксы Marvel о супергероях
Жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью
ЦИК Украины прекращает сотрудничество с российскими коллегами
Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины