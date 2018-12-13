В Минтрансе США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-13T15:18:39+03:00

В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы Фото: REUTERS

Данная проблема связана с тем, что из-за высокой стоимости эксплуатации кораблей их число было снижено

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Соединенные Штаты рискуют столкнуться с острой нехваткой моряков в случае военной угрозы. Такие данные американского министерства транспорта приводятся в отчете Счетной палаты страны.

Согласно документу, государственному резервному флоту будет не хватать более 1,8 тыс. моряков. Это связано, прежде всего с тем, что из-за высокой стоимости эксплуатации американских кораблей их рентабельность на международном рынке упала, следовательно, снизилось и число судов, ходящих под флагом США.

"Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд", — передает телеканал RT со ссылкой на отчет.

Отмечается, что Минтранс уже приступил к разработке мер по привлечению гражданских моряков, а также созданию условий, повышающих финансовую эффективность флота. Между тем, целесообразность данных мер пока сложно оценить.