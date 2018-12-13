Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-13T15:22:48+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, в ряде случаях усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

20 июня 2018 года Конституционный суд (КС) России счел неконституционной норму, согласно которой людям с ВИЧ или вирусом гепатита C не разрешается усыновлять детей, которые из-за определенных обстоятельств проживает с ними.

В кабмине отметили, что законопроект поможет учитывать в конкретных жизненных ситуациях все обстоятельства. В том числе, те ситуации, когда ребенок уже проживает в семье, которая хочет усыновить его, а усыновление лишь юридически оформляет сложившиеся отношения между родителем и ребенком, не увеличивая риски для его здоровья.

Законопроектом предлагается внести изменения 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, "в случаях когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания".

Предлагаемый законопроект затрагивает все заболевания из данного перечня, а не только ВИЧ-инфекции или вирусу гепатита C, отметили в кабмине.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые из Китая заявили о создании первых генетически модифицированных людей. По словам исследователей, им удалось успешно изменить ген CCR5, благодаря чему организм становится невосприимчивым к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), возбудителю СПИДа.