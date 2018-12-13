Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам

13 Дек. 15:14 2018-12-13T15:44:13+03:00

Банки будут обязаны передать финразведке данные обо всех операциях по снятию наличных с использованием таких электронных носителей

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Государственная дума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который предусматривает расширение списка подлежащих обязательному контролю операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах.

Речь идет не обо всех странах, а лишь о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их перечень предлагается отнести к информации ограниченного доступа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что финансовые учреждения обязаны будут в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию наличных сред с карт, выпущенных иностранными банками, а также сообщать сумму, дату и место проведения операции.

Ожидается, что такие поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволят более оперативно принимать решения о включении государств в зону повышенного внимания или снятии с них усиленного мониторинга.