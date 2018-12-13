Госдума приняла во II чтении закон о контроле операций по иностранным картам

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-13T15:14:16+03:00

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Государственная дума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который предусматривает расширение списка подлежащих обязательному контролю операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах.

Речь идет не обо всех странах, а лишь о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их перечень предлагается отнести к информации ограниченного доступа.