2018-12-13T15:27:38+03:00
Политика

Захарова прокомментировала решение ЕП по «Северному потоку-2»

Официальный представитель МИД предположила, что в Европе собираются перейти к топке дровами
Алена Басавина
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Захарова прокомментировала решение Европейского парламентаЗахарова прокомментировала решение Европейского парламентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на резолюцию против трубопровода «Северный поток-2».

По ее словам на данный момент в Европе идет закрытие АЭС, однако от российского газа там предлагают также отказаться.

«На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить», - указала Мария Захарова во время брифинга. По мнению официального представителя МИД, отказ от энергетического сотрудничества — это просто безумие для Европы.

«Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление - это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», - сказала Захарова. Она указала, что депутаты прикрываются желанием народа, однако они просто лоббируют собственные интересы.

«Обывателям нужно тепло, чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги», - прокомментировала Захарова.

Напомним, что накануне 12 декабря Европарламент принял резолюцию по договору «О реализации Договора об ассоциации ЕСУкраина». В тексте указано об аннулировании проекта «Северный поток — 2», поскольку он угрожает европейской энергобезопасности.

Напомним, что «Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

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