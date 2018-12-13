Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста
Генпрокуратура ФРГ завело дело против страсбургского стрелка – 29-летнего Шерифа Шекатта по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявила представитель ведомства в интервью газете Tagesspiegel.
Ранее стало известно, что страсбургский террорист пытался отомстить за гибель радикальных исламистов в Сирии.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 декабря уроженец Страсбурга 29-летний Шериф Шекатт начал стрельбу по прохожим в центре города. В последствии погибли трое человек, еще 13 получили ранения. Шекатт напал на людей с криками "Аллах Акбар".
Позже полиция задержала брата Шекатта, который сам явился в участок.
После инцидента на территории Франции ввели усиленный пограничный контроль. В самом городе объявили траур по погибшим. Поиск преступника до сих пор продолжается.