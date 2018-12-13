2018-12-13T15:47:23+03:00
В мире

Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террориста

Боевика обвиняют в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений
Сакина НУРИЕВА
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Генпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террористаГенпрокуратура Германии открыла дело на страсбургского террористаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокуратура ФРГ завело дело против страсбургского стрелка – 29-летнего Шерифа Шекатта по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявила представитель ведомства в интервью газете Tagesspiegel.

Ранее стало известно, что страсбургский террорист пытался отомстить за гибель радикальных исламистов в Сирии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 декабря уроженец Страсбурга 29-летний Шериф Шекатт начал стрельбу по прохожим в центре города. В последствии погибли трое человек, еще 13 получили ранения. Шекатт напал на людей с криками "Аллах Акбар".

Позже полиция задержала брата Шекатта, который сам явился в участок.

После инцидента на территории Франции ввели усиленный пограничный контроль. В самом городе объявили траур по погибшим. Поиск преступника до сих пор продолжается.

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