2018-12-13T15:57:33+03:00
Политика

Путин рассказал школьникам, кто может возглавить страну

Президент перечислил наиболее подходящие профессии для этой должности
Алена Басавина
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Путин рассказал школьникам о должности президентаПутин рассказал школьникам о должности президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин рассказал школьникам о качествах и умениях, которые необходимы для президента. Об этом он заявил на площадке форума «Проектория» в Ярославле.

По словам президента, возглавить страну способен человек любой профессии. Главное — это желание посвятить этому делу всю свою жизнь. Однако чаще всего президентами становятся люди с юридическим или экономическим образованием.

«Эти профессиональные знания, навыки нужны и полезны. Но повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть и главой государства, и правительства», - сказал Владимир Путин. В качестве примера он привел некоторых европейских политиков, которые по профессии являются физиками.

Также кандидат в президенты должен руководствоваться принципом «не навреди». Глава государства считает, что президент подобно врачу должен погружаться в проблемы людей.

Владимир Путин добавил, что детям необходимо всегда ставить перед собой амбициозные цели. Однако не обязательно всем стремиться в президенты.

«Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был. Если вы пальцем ткнете в карту мира сегодня и спросите, кто там глава правительства или президент, вряд ли вы знаете, а Эйнштейна знают все, весь мир знает», - пояснил Путин. Он считает, что школьникам нужно выбирать свой путь. От этого зависит благополучие страны.

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