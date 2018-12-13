2018-12-13T16:00:41+03:00
Политика

Новак: Россия готова к мирному урегулированию "газового" спора с Украиной

Москва пойдет на такой шаг лишь при условии встречного движения со стороны Киева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минэнерго Александр НовакГлава Минэнерго Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
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Россия все еще готова пойти на мирное урегулирование спора с Украиной по газовому вопросу. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно выступала с такой позицией относительно судебного процесса между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет... Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Напомним, что в начале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов по контрактам на поставку и транзит топлива. В марте российская компания обжаловала такое решение, а через месяц потребовала полной отмены вердикта.

После было еще несколько процессов относительно попыток Украины завладеть активами "Газпрома" в европейских странах, а накануне "Нафтогаз" обратился уже в американский суд. Сайт kp.ru писал о том, что украинская компания потребовала от Gazprom Marketing & Trading ("дочка" российской госкорпорации) предоставить доступ к документам по передаче акций зарегистрированного в Нидерландах оператора "Турецкий поток". Эти материалы могли бы предоставить Киеву дополнительные аргументы в споре по газу.

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