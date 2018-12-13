Захарова: требование СССР о выводе американских войск из Японии должно учитываться в мирных переговорах

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-13T16:12:40+03:00

Представитель МИД РФ отметила важность записок от 27 января и 24 февраля 1960 года

Изменить размер текста: A A

Требование СССР о выводе войск США из Японии, реферированное в памятной записке от 27 января 1960 года, необходимо учитывать во время переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио. С такой речью выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД отметила, в рамках переговорного процесса стороны затронут весь комплекс вопросов, в том числе проблемы, изложенные в памятных записках правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года

При этом, она добавила, что сроки проведения консультаций между заместителями глав МИД России и Японии пока не определены.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре Япония заявила о готовности проявить гибкость по территориальному вопросу с Россией.

В декабре вице-премьер России и уполномоченный президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что Москва и Токио не обсуждали передачу Курильских островов.