2018-12-13T16:11:41+03:00
Политика

Путин выступил за защиту трудовых прав интернет-сотрудников

Президент заявил, что все больше людей переходит на удаленную работу
Алена Басавина
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Путин призвал защитить права работающих в интернетеПутин призвал защитить права работающих в интернетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин призвал защитить трудовые права граждан, которые работают в интернете. Об этом президент заявил на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

По его словам, цифровизация экономики приводит к появлению большого количества сотрудников, работающих удаленно через интернет.

«Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве», - сказал президент.

Также Владимир Путин указал, что развитие цифровых технологий приводит к высвобождению значительных трудовых ресурсов.

«Это могут быть сотни тысяч, это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах. Значит нужно заранее подумать, как обеспечить их права, нужно заранее подумать, куда государство направит этих людей, где они будут работать», - сказал глава государства.

Путин напомнил о развитии искусственного интеллекта, который открывает новые возможности в сфере беспилотного транспорта. Еще он указал на открытия в генетике, которые ведут к росту продолжительности жизни.

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