2018-12-13T17:17:54+03:00
В мире

Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме

В резиденции американского лидера проведут мероприятие для прогосударственных журналистов
Сакина НУРИЕВА
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Президент США Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом домеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отменил приём в Белом доме в честь Рождества для представителей средств массовой информации. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Известно, что в Белом доме состоятся другие мероприятия для представителей тех СМИ, которые в большинстве своём поддерживают политика Трампа.

В самом в ведомстве пока не прокомментировали информацию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, летом Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним канцлера Германии Ангелы Меркель.

В июне американские СМИ также заявили, что на саммите G7 в Канаде Трамп раздражал коллег своими резкими высказываниями. Обсуждая терроризм, он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что все террористы находятся в Париже, а премьер-министра Японии Синдзо Абэ припугнул, что отправит в его страну 25 миллионов мексиканских гастарбайтеров, когда речь зашла о проблеме иммиграции.

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