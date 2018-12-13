В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме

13 Дек. 18:31 2018-12-14T02:26:28+03:00

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В Польше на три месяца арестовали гражданина России Алви А. Мужчину подозревают в терроризме. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

По данным агентства PAP, Алви является выходцем из Чечни. Он принимал участие в боевых действиях на территории Турции и Сирии в составе запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

В Польше россиянин общался с представителями радикальных сообществ. По словам Станислава Жарына, некоторые из них ранее были депортированы из страны.

Известно, что на данный момент в отношении мужчины организовано предварительное расследование. Ему также вменяют организацию нелегальной миграции.

*террористическая организация, запрещенная в России