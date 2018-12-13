2018-12-13T19:47:31+03:00
Политика

Болтон назвал Россию и Китай главными конкурентами США в Африке

Советник американского президента считает, что страны расширяют свое влияние на континенте нечестными методами
Алена Басавина
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Болтон назвал главных противников США в АфрикеБолтон назвал главных противников США в АфрикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Китай являются главными конкурентами США в Африке. Об этом заявил советник американского президента Джон Болтон.

По его мнению, державы-соперники быстро расширяют своё политическое и финансовое влияние по всему континенту.

«Они выборочно и агрессивно направляют свои инвестиции, чтобы получить конкурентные преимущества над США», - приводит РИА Новости слова советника.

Болтон утверждает, что за последние несколько лет Китай инвестировал в развитие Африки около 6,4 миллиарда долларов. При этом Поднебесная использует взятки, соглашения и долговые обязательства, чтобы удержать страны «в заложниках у желаний и требований Пекина».

Также Болтон считает, что Россия продает африканским странам оружие и энергоресурсы в обмен на голоса в ООН. По его мнению, эти действия идут вразрез с подлинными интересами народов Африки.

Советник утверждает, что действия России и Китая представляют угрозу национальным интересам США.

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