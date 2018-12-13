2018-12-13T20:57:08+03:00
Общество

МВД предлагает упростить регистрацию машин и мотоциклов

Ведомство разработало проект, который позволит проводить процедуру в МФЦ
Алена Басавина
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Регистрацию авто предложили делать через МФЦРегистрацию авто предложили делать через МФЦФото: Из архива KP.RU
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Министерство внутренних дел России разработало проект постановления, который позволит проводить регистрацию автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Проектом постановления устанавливается возможность предоставления государственных услуг сотрудниками МВД России непосредственно в многофункциональных центрах», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что предлагаемые меры позволят гражданам получать услуги в день обращения. Также у них появился возможность на месте регистрировать автотранспортные средства и прицепы к ним.

Известно, что на данный момент МФЦ предоставляет услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений при замене или утрате. Работники центров ведут только прием документов и выдачу. Далее документы направляются в Госавтоинспекцию.

«С учетом времени затрачиваемого на пересылку документов междумногофункциональным центром и подразделением Госавтоинспекции, сроки предоставления государственной услуги могут составлять до 15 рабочих дней», - отмечает ведомство.

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