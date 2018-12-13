2018-12-13T21:26:41+03:00
Общество

Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева

Надзорное ведомство посчитало, что следственные и процессуальные действия не были выполнены в полном объеме
Алена Басавина
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Прокуратура нашла нарушения в деле МамаеваПрокуратура нашла нарушения в деле МамаеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура провела проверку уголовного дела в отношении футболиста Павла Мамаева, которого обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

По его словам, надзорное ведомство выявило нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования.

«В ответ на наш запрос прокуратура провела проверку по делу и установила, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, до настоящего времени не установлены. Следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме», - цитирует Бушманова ТАСС.

В результате прокуратура потребовала следственные органы устранить нарушения, допущенные во время предварительного расследования.

Адвокат указал, что попросил прокуратуру поддержать его апелляционную жалобу с просьбой смягчить Мамаеву меру пресечения. Она будет рассмотрена Мосгорсудом 18 декабря.

Напомним, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили сразу две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем – сотрудника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Через несколько дней после инцидента спортсмены были арестованы.

Дебоширам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». На данный момент они находятся с СИЗО до 8 февраля 2019 года.

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