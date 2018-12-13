2018-12-13T22:24:26+03:00
Общество

Умер Виктор Слока, создавший крупнейшую в мире радиолокационную станцию

Советский и российский ученый в области радиотехники Виктор Слока умер в возрасте 86 лет
Алена Басавина
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Умер Виктор Слока Фото: РТИУмер Виктор Слока Фото: РТИ
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Умер создатель уникальной радиолокационной станции «Дон-2Н» для системы противоракетной обороны Москвы Виктор Слока. О кончине выдающегося ученого сообщил концерн «Радиотехнические и Информационные системы».

«На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца Виктор Слока», - указано в сообщении.

Виктор Слока является создателем крупнейшей в мире многофункциональной радиолокационной станции «Дон-2Н» - сердца противоракетной обороны А-135, которая защищает Москву.

За мужество и героизм, проявленных при создании станции, он был удостоен звания «Герой Российской Федерации». За свою трудовую деятельность он также опубликовал больше 120 научных работ, посвященных изучению радиолокационных сигналов.

До настоящего времени являлся генеральным конструктором «Радиотехнического института имени А. Л. Минца».

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