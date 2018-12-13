13 Дек. 22:49 2018-12-13T22:49:09+03:00

Актрисе вручили награду за достижения в области кинематографии и благотворительности

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Актриса Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи. Награду от имени королевы девушке вручил принц Уэльский Чарльз. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

«Поздравляем Киру Найтли, которая сегодня утром получила Орден Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности», - указано в сообщении.

Отмечается, что Найтли посвятила актерской карьере почти два десятилетия. Также она активно помогает крупным благотворительным организациям «Оксфам» и «Уотер эйд».

Награду вручил принц Чарльз twitter The Royal Family

Известно, что на церемонии присутствовали родители актрисы и ее супруг, известный рок-музыкант Джеймс Райтон. Последний нарушил дресс-код и явился на прием без галстука, чего строго требует протокол.

Напомним, что Найтли сыграла в фильмах «Гордость и предубеждение», «Игра в имитацию», «Анна Каренина», «Пираты карибского моря». Дважды была номинирована на премию «Оскар».