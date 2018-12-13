Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи
Актриса Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи. Награду от имени королевы девушке вручил принц Уэльский Чарльз. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
«Поздравляем Киру Найтли, которая сегодня утром получила Орден Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности», - указано в сообщении.
Отмечается, что Найтли посвятила актерской карьере почти два десятилетия. Также она активно помогает крупным благотворительным организациям «Оксфам» и «Уотер эйд».
Награду вручил принц Чарльз twitter The Royal Family
Известно, что на церемонии присутствовали родители актрисы и ее супруг, известный рок-музыкант Джеймс Райтон. Последний нарушил дресс-код и явился на прием без галстука, чего строго требует протокол.
Напомним, что Найтли сыграла в фильмах «Гордость и предубеждение», «Игра в имитацию», «Анна Каренина», «Пираты карибского моря». Дважды была номинирована на премию «Оскар».