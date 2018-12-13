Американская полиция ищет взрывчатку в школе «Колумбайн»

13 Дек. 23:19 2018-12-13T23:19:50+03:00

Пока полиция не нашла ничего, что подтвердило бы угрозы телефонного террориста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В печально известной школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо объявлена тревога из-за телефонного звонка об угрозе взрыва. Неизвестный в четверг утром сообщил, что здание заминировано: якобы он заложил несколько взрывных устройств, а сам вооружен и прячется на территории учебного заведения.

Полиция обыскивает все помещения в поисках взрывчатки, но пока ничего взрывоопасного не обнаружили, злоумышленника с оружием тоже не нашли. По словам сотрудников правоохранительных органов, к этому времени не найдено ничего, что подтвердило бы угрозы телефонного террориста.

«Мы обыскали периметр и обезопасили его, никто не был найден», - заявил представитель полиции Майк Таплин округа Джефферсон, чье выступление транслировали все местные телеканалы.

Он добавил, что обыск продолжается, ученики школы находятся в здании и останутся там до конца дня, в учебное заведение никого не впускают и не выпускают из него. Кроме того, из-за тревожного звонка в более чем 20 школах округа Джефферсон введены дополнительные меры предосторожности.

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