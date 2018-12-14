Сенат США принял резолюцию об ответственности саудовского принца за убийство Хашукджи

14 Дек. 01:38 2018-12-14T01:46:46+03:00

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание консульства родной страны в Стамбуле Фото: REUTERS

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В четверг, 13 декабря, американский сенат единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи несет ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает агентство Associated Press.

В документе содержится призыв к властям королевства «обеспечить надлежащую ответственность».

Между тем, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп ранее распространил официальное заявление, в котором объявил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Эр-Риядом, несмотря на убийство обозревателя The Washington Post. Кроме того, глава Белого дома выразил сомнение в том, что удастся выяснить все обстоятельства смерти саудовского журналиста.

По поводу того, знал ли кронпринц об убийстве Хашукджи в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле, американский лидер высказался просто: «Может быть, знал, а может, и нет». В любом случае, по его словам, США не откажутся от партнерства с Саудовской Аравией.

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Аббас ДЖУМА

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман, возможно, соврал о своей непричастности к скандальному убийству ее обозревателя Джамаля Хашукджи (подробности).