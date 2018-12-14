Киевские власти подтвердили решение снести памятник Суворову
Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, установленный во дворе бывшего Киевского Суворовского военного училища, а теперь – военного лицея имени Ивана Богуна, не внесен в реестр памятников столицы Украины. Монумент будет снесен после принятия окончательного решения украинским министерством культуры.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Он уточнил, что в четверг, 13 декабря, консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия горадминистрации Киева поддержал обращение лицея имени Богуна и руководителя учебного заведения генерала Игоря Гордийчука «о незанесении памятника Суворову в реестр памятников».
«Это значит, что принятия окончательного решения Минкульта он будет демонтирован», - пояснил Кириленко.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Киеве решили снести памятник полководцу Российской империи, генералиссимусу Александру Суворову перед военным лицеем, а пока его прикрыли полотном с изображением Ивана Богуна – соратника Богдана Хмельницкого.
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