2018-12-14T02:17:52+03:00
Политика

Киевские власти подтвердили решение снести памятник Суворову

Монумент установлен на территории бывшего Киевского Суворовского военного училища, а теперь – военного лицея имени Ивана Богуна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти Киева намерены снести памятник полководцу Александру Суворову на территории бывшего Киевского Суворовского военного училищаВласти Киева намерены снести памятник полководцу Александру Суворову на территории бывшего Киевского Суворовского военного училищаФото: REUTERS
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Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, установленный во дворе бывшего Киевского Суворовского военного училища, а теперь – военного лицея имени Ивана Богуна, не внесен в реестр памятников столицы Украины. Монумент будет снесен после принятия окончательного решения украинским министерством культуры.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Он уточнил, что в четверг, 13 декабря, консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия горадминистрации Киева поддержал обращение лицея имени Богуна и руководителя учебного заведения генерала Игоря Гордийчука «о незанесении памятника Суворову в реестр памятников».

«Это значит, что принятия окончательного решения Минкульта он будет демонтирован», - пояснил Кириленко.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Киеве решили снести памятник полководцу Российской империи, генералиссимусу Александру Суворову перед военным лицеем, а пока его прикрыли полотном с изображением Ивана Богуна – соратника Богдана Хмельницкого.

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