2018-12-14T03:29:41+03:00
Политика

Совбез ООН принял резолюцию, продлевающую трансграничную помощь Сирии

Документ призывает все стороны обеспечивать безопасную стабильную доставку гуманитарной помощи во все районы САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Совет Безопасности ООН в четверг принял единогласно резолюцию по продлению еще на год трансграничной помощи СирииСовет Безопасности ООН в четверг принял единогласно резолюцию по продлению еще на год трансграничной помощи СирииФото: REUTERS
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В четверг, 13 декабря, члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию, которая продлевает трансграничную помощь Сирии до 10 января 2020 года – то есть, еще на год.

В документе, в частности, говорится, что Совбез требует, «чтобы все стороны предоставляли безопасный, беспрепятственный и стабильный доступ гуманитарным конвоям ООН и ее партнеров-исполнителей, в том числе с предметами медицинского назначения и хирургическими принадлежностями, во все запрошенные районы и ко всем группам населения на основе повсеместной оценки потребностей ООН в Сирии».

Кроме того, в принятой резолюции отмечается, что «в отсутствие политического урегулирования сирийского конфликта ситуация будет и далее ухудшаться», передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецкой армии к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, такой шаг позволит урегулировать нестабильную ситуацию в Сирии и сделает территорию безопасной для местного населения.

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