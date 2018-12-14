Глава МВД Франции рассказал, как в Страсбурге был ликвидирован террорист

14 Дек. 03:39 2018-12-14T04:01:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Террорист Шериф Шекатт, который в ночь на 12 декабря убил троих и ранил 13 человек на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, действительно ликвидирован полицией. Это подтвердил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, раскрыв некоторые подробности спецоперации.

По словам главы французского МВД, в четверг вечером трое полицейских узнали преступника на улице и попытались его задержать, однако Шекатт открыл по ним огонь и был убит ответными выстрелами. Кристоф Кастанер поздравил правоохранителей с успешным завершением 48-часовой спецоперации по поиску террориста, выразил соболезнования семьям погибших от его рук и пожелал скорейшего выздоровления раненым, передает телеканал BFM.

Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен полицией в четверг вечеромФото: REUTERS

В свою очередь, мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что теперь город «может вернуться к нормальной жизни».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее подвозивший Шерифа Шекатта таксист сообщил, что тот ему рассказал, что расстрел людей на рождественской ярмарке был его местью за гибель «исламских братьев» в Сирии.