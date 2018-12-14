2018-12-14T04:41:09+03:00
Общество

Умер режиссер программы «Время» Владимир Пролетов

Сотрудник Первого канала скончался на 63-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режиссер программы «Время» Владимир Пролетов скончалсяРежиссер программы «Время» Владимир Пролетов скончалсяФото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.
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В четверг, 13 декабря, стало известно о смерти режиссера программы Владимира Пролетова. Об этом в эфире вечернего выпуска новостей сообщил заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.

Владимир Пролетов скончался в Москве на 63-м году жизни. В сообщении телеканала отмечается, что программа «Время», выпусками которой он занимался почти три десятка лет, – единственная запись в его трудовой книжке, и осталось совсем немного кадров, на которых запечатлен Владимир Пролетов.

«Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи. Монтировал сам, руководил, передавал опыт», - говорится в сообщении Первого канала.

Коллеги Пролетова вспоминают, что Владимир всегда успевал все сделать к эфиру, «даже когда это было невозможно».

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера программы «Время» выразил в Facebook глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Володя Пролетов... Талантливый и душевный человек, суперпрофи - монтажёр и режиссер программы «Время», сосед и соратник по множеству сложнейших командировок... 62 года! Как жаль!» - написал он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 ноября скончался диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов – журналист и телеведущий, который с 1965 по 1995 год вел программу «Время».

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