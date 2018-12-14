2018-12-14T05:46:31+03:00
В мире

Трамп может назначить новым главой аппарата сотрудников Белого дома своего зятя

По данным американских СМИ, президент США уже обсуждал такую возможность с Кушнером
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и его старший советник Джаред КушнерПрезидент США Дональд Трамп и его старший советник Джаред КушнерФото: REUTERS
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Новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома может стать старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер, сообщает газета The Huffington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации собеседников издания, Дональд Трамп уже встречался с мужем своей дочери Иванки, чтобы обсудить такую возможность. Отмечается, что Джаред Кушнер попытался убедить тестя, что как никто лучше подходит для этой должности, приводя в качестве аргумента свою работу над реформой системы уголовного правосудия. Кроме того, Кушнер также говорил Трампу, что сможет найти общий язык с представителями Демократической партии.

Официально в Белом доме перспективы назначения президентского зятя на пост, который вскоре покинет Джон Келли, пока не комментируют.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Келли собирается подать в отставку.

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