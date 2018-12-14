Ассанж заявил о слежке в посольстве Эквадора
Основатель скандально известной организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о слежке в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он живет уже несколько лет.
«Есть факты шпионажа… Эта информация была отослана даже в ФБР США», - заявил он во время слушаний по его апелляции на решение эквадорского суда, отказавшего австралийцу в просьбе отменить установленные для него правила поведения на территории дипмиссии страны.
По словам Ассанжа, разведка Эквадора вложила «гигантские средства» в техническое обеспечение здания посольства. Кроме того, он заявил, что ему неоднократно поступали угрозы, и он опасается, что ситуация в диппредставительстве плохо отразится на его здоровье, и все может закончиться его переводом в больницу, что позволит Великобритании выдать его США, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Джулиан Ассанж с 2012 года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне и находится под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции уже шесть лет безуспешно добиваются Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении».
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