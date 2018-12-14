На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
В пятницу, 14 декабря, стало известно о гибели двух человек на американской исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктиде. Речь идет о рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен генератор местного радиопередатчика.
Тела обнаружил пилот вертолета, который доставил технических специалистов на станцию. Как уточнили в Национальном научном фонде США, когда техники не вернулись в оговоренное время, летчик пошел проверить, все ли с ними в порядке.
Стоит отметить, что в настоящее время обстоятельства случившегося только выясняются, однако оснований считать, что было совершено преступление, нет.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно неординарный инцидент случился на антарктической станции «Беллинсгаузен»: там произошла поножовщина. Из-за ссоры в столовой сцепились научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики и сварщик из областного Тихвина.